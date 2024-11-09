Ev tekstilinden mutfak eşyalarına, dekorasyon ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birbirinden şık ve kullanışlı ürünlerde cazip indirimler sizleri bekliyor.

Bölgenin en büyük karaca mağazası Sude Home Karaca Kasım ayına özel kampanyalar ile müşterilere ayrıcalıklı hizmetler sunuyor.

Karaca Uzun Çarşı Şubesi Satış Danışmanı Ahmet Emlik, Kasım ayına özel kampanyaların başladığını ve ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Evinde kalite ve şıklığı bir arada arayanlar için Sude Home Karaca, ilk tercih olmaya devam ediyor.