Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Kasım ayının ilk haftasında Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da termometreleri 30-32 dereceye kadar çıkararak adeta “pastırma sıcakları”nı hatırlatacak.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgeler ise genellikle açık ve az bulutlu bir gökyüzüyle güne merhaba diyecek.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilirken, rüzgarların çoğunlukla güneyden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege’de zaman zaman kuvvetli rüzgarlar etkili olabilir.

MGM’nin 5 günlük tahminlerine göre gündüz en yüksek sıcaklıklar 14 ila 32 derece arasında değişecek. En sıcak bölgeler ise Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu olacak. İç ve doğu kesimlerde ise hafif bir serinleme hissedilecek.

Yağışsız ve güneşli günler tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunarken, sürücüler özellikle sis ve pusun görüleceği sabah saatlerinde dikkatli olmaya çağrılıyor.