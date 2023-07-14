Mesai Kavramı Gözetmeksizin Gece Gündüz Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Eden Kaski Genel Müdürlüğü

Önsen, Kurtlar Ve Yeşilyurt Mahallelerini İçine Alan İçme Suyu Altyapısı Yenileme Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak 60 Milyonluk İçme suyu Yatırım Çalışmasını Denetlemek İçin Bölgede İncelemelerde Bulundu.

82 Kilometrelik İçme Suyu Hattı Ve 5 Adet İçme Suyu Deposu İnşaat Çalışmalarının Yüzde 70’i tamamlandı.

En Geç Ekim Ayı İçinde Çalışmalar Tamamlanacak Ve Bölgenin İçme Suyu Altyapısı Yenilenirken Üç Mahallenin İçme Suyu Sorununu Uzun Süreli Olarak Çözülmüş Olacak.

