Toplam 20 milyar TL’lik yatırım bedeliyle yürütülen çalışmalar, şehrin su, kanalizasyon ve altyapı ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde altyapının taşıdığı hayati önemin bilinciyle hareket eden KASKİ, modern ve dayanıklı sistemler inşa ederek Kahramanmaraş’ı yarınlara hazırlıyor.

İçmesuyu hatlarından atık su ve kanalizasyon projelerine, yağmursuyu altyapısından arıtma tesislerine kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Kent genelinde yürütülen yatırımlar sayesinde hem mevcut altyapı yenileniyor hem de artan nüfus ve gelişen şehir dokusuna uygun, uzun ömürlü sistemler oluşturuluyor.

Vatandaşların sağlıklı, kesintisiz ve güvenli altyapı hizmetlerine ulaşmasını amaçlayan KASKİ, planlı ve titiz çalışmalarıyla dikkat çekiyor.