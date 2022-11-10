KASKİ Genel Müdürlüğü var olan alt yapının sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürebilmek adına her yıl düzenli olarak sonbaharda mevsimin getirdiği yaprak dökülmelerinden dolayı yağmur suyu ızgaralarının tıkanması ve bu nedenle olası su baskınlarının önüne geçmek için ızgara temizliği yapıyor.

KASKİ tarafından oluşturulan özel ekiple titizlikle yürütülen çalışmalar il genelinde devam ediyor.

Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kâğıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler temizleniyor ve mazgallar yıkanarak tekrar kapatılıyor.

Çalışmalar kapsamında tıkanan Izgara ve logarların tamamen temizleneceği belirtilirken KASKİ Genel Müdürlüğü bu konuda vatandaşların ekiplere yardımcı olunmasını istedi.

Logarlara atılan plastik maddelerin tıkanmaya neden olduğu ifade edilen açıklamada, ‘Çalışmalar esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı madde çıkarıldığı, Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar verdiği, İstenmeyen manzaraların yaşanmaması için, kanalizasyon şebekesine tıkanmaya yol açabilecek katı maddelerin atılmaması gerektiği’ ifade edildi.