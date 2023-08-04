Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Muzaffer Kaya'ya ait evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.

Büyüyen yangın Hanım Özalp ve Ömer Gebeş'e ait ahşap evlere de sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Kaya ve Özalp'e ait evler tamamen yandı, Gebeş'e ait evde ise zarar meydana geldi.

Hafif yaralanan Muzaffer Kaya, hastanede tedavi altına alındı. Bayat köyü muhtarı Bektaş Candan yangının Muzaffer Kaya'nın evinden çıktığını ifade ederek, "İtfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. İki ev tamamen yandı. Yangını kontrol altına aldık, Allaha şükür" dedi.

Köy sakinlerinden Hasan Araç da "Yangını görünce arkadaşımın hayvanlarını çıkardım. Bölgede traktörler vardı onları çıkardık. Altı ahır olan 2 ev tamamen yandı. can kaybı yok şükür" diye konuştu.