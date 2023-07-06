Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine işaret edildi.

Aşırı nüfus hareketliliği de yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz-15 Eylül arasında Valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenmiş, Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır. Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında belirtilen tarihler arasında 19.00'dan itibaren de ateş, mangal ve semaver yakılamayacaktır."

Ormancılık faaliyetlerinin gereği üretim çalışmalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, görevlendirilenler haricinde ormana giriş yapılmasının yasak olacağı vurgulandı.

Açıklamada, ormanlık alanlarda bağ, bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmasının ve ormanlık alanların yakınında yapılacak düğünlerde havai fişek ve niyet balonu gibi yanıcı madde kullanımının da 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedildi.