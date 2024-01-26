Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizm'e ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

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Kazada 6 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar hastaneye sevk ediliyor

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Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)