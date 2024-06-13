Eskişehir'de sabah saatlerinde korkunç cinayet...

Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobiline binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı, yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti.

Katil baba darbedildi

Kızıyla arasındaki henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edilen Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi.

Gözaltına alındı

Hastaneye kaldırılan Osman Nuri K., tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.