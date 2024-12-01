Bir çocuğun enkazın arasına sıkışmış cansız bedeni ambulans ekipleri tarafından çıkarılmaya çalışıldı. Saldırıdan etkilenenler ambulans ekipleri tarafından kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Ebu İskender bölgesindeki Ukaşe ailesine ait ev ile er-Rimal mahallesinde Kahil ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucunda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi. Yaşamını yitirenlerin yakınlarının feryadı yürekleri burktu.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 363 Filistinli öldü, 105 bin 70 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.