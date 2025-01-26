Saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirirken en az 4 Filistinli yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanlar Gazze'deki el-Avde Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan zorla yerinden edilen Gazzeliler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanması ile kuzeydeki evlerine dönebilmek için Netzarim Koridoru'na yakın bir noktada bekleyişlerini sürdürüyor.

Sabahının erken saatlerinden itibaren Selahaddin Caddesi'nde toplanmaya başlayan Filistinliler, zifiri karanlığın çökmesine rağmen bölgeden ayrılmamakta kararlı.