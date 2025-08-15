Kahramanmaraş’ta Kavurucu Sıcaklar Etkisini Sürdürüyor

Kahramanmaraş’ta yaz sıcakları vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklıkları 37 dereceye kadar çıkarken, hissedilen sıcaklık bazı günlerde 40-45 dereceyi buluyor.

Ağustos Fuarı'nda Maziye Yolculuk; Anılar Yeniden Yeşerdi
Vatandaşlar Serin Yerleri Tercih Ediyor

Günün en sıcak saatlerinde kent merkezinde yoğunluk azalırken, akşam saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında hareketlilik artıyor. Özellikle su kenarları, gölgelik alanlar ve ağaç altları serinlemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Meteorolojiden Uyarı: Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının devam edeceğini belirterek vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

“Güneşin en dik açıyla geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Yüksek sıcaklık ve nem oranı sağlık açısından risk oluşturabilir.”

Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu

Tarih En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa)
16 Ağustos Cumartesi 25 37 85 15
17 Ağustos Pazar 24 37 92 13
18 Ağustos Pazartesi 25 35 94 14
19 Ağustos Salı 24 35 90 13
20 Ağustos Çarşamba 23 37 93 13