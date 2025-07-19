Kahramanmaraş'ta kavurucu yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar serin ve kapalı alanlara yönelmeye başladı. Hafta sonlarını değerlendirmek isteyen şehir halkı, özellikle tarihi Kapalı Çarşı’yı tercih ediyor.

Aksu Haber olarak mikrofonumuzu Kahramanmaraşlılara uzattık ve “Hafta sonlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu sorduk. Vatandaşların büyük bölümü, hafta sonlarını genellikle aileleriyle birlikte zaman geçirerek alışveriş yaparak ve yazın etkili olan bunaltıcı sıcaklardan kaçmak için Kapalı Çarşı’nın serin atmosferine sığındıklarını söyledi.

Sıcak havaya rağmen şehir merkezinde vakit geçirenler, çarşının gölgeli sokaklarında dondurma, kahve ve yöresel lezzetlerle serinlemeye çalışıyor.