Yapılan kontrollerde Acar'ın beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü ortaya çıktı.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı kırsal Arpadere Mahallesi'nde üzücü bir olay yaşandı.

Çiftçi Mustafa Acar'a ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu.

Ölü bulundu

Jandarma ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgede yaptığı aramada Mustafa Acar, Cılımbız mevkisinde ölü bulundu.

Boğasının boynuz darbesiyle öldü

Sağlık ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı kontrollerde Acar'ın kendi beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü belirlendi.

Vücudunda boynuz yaraları bulunan Acar'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.