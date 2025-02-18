2024 yılını başarılarla dolu geçiren Kayseri Talas Belediyespor yeni yılda da hız kesmeden başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - 2025 yılına U-14 ve U-16 takımlarının kazandığı Kayseri şampiyonluğu ile başlayan Talas Belediyespor, bu kez de Süper U-18 liginde zirveye çıktı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kurmuş olduğu Sporcu Fabrikasının bir yansıması olarak alt yaş kategorilerinde ardı ardına başarılar elde eden Talas Belediyespor, 2024 yılında Kayseri şampiyonluklarının yanında U-14’te Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Amaçlarının sporcu yetiştirmek olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “5 yıl önce kurduğumuz Sporcu Fabrikası güzel sonuçlar vermeye devam ediyor. Basketbol, tekvando, karate ve masa tenisinde sporcular yetiştiriyoruz. Bununla birlikte futbolda önemli başarılara imza atıyoruz. Geçen yıl tüm alt yaş kategorilerinde bizim takımlarımız il birincisi olmuştu. Hatta U-14 takımımız büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmıştı. Bu yıla da hızlı başladık. Ocak ayı içerisinde U-14 ve U-16 takımlarımız şampiyon olarak Kayseri’yi temsil etme hakkını elde etmişti. Şimdi de Süper U-18 takımımız aynı başarıya imza attı. Gururluyuz. Tüm çocuklarımızın gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. Bu başarıda katkısı olan tüm teknik heyetimizi de tebrik ediyorum" dedi.