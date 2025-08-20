Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolda takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.