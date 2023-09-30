Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2225. Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katında oturan D.C.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen D.C.Y'yi evden çıkarıp Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.

Evin hasar gördüğü yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.