Kayseri’de hareketli dakikaların yaşandığı olay, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Kervan Parkı'nda meydana geldi.

Otomobilden Kurşun Yağdırdı

Parka otomobille gelen E.U. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan inmeden parkta oturan E.K. ve A.D.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerini aynı araçla hızla terk ederek kayıplara karışı.

Silah seslerini duyarak panik yaşayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralılar E.K. ve A.D., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürerken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Asayiş şube ekiplerinin hızlı ve kararlı takibi sonucu, saldırıyı gerçekleştiren E.U. kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.