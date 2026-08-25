Kaza, Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cizre'den Ankara istikametine seyir halinde olan 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü ile 38 ARP 821 plakalı benzin yüklü tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, benzin yüklü tanker devrildi ve içerisindeki yakıt yola sızdı.

Olay Yerine Çok Sayıda Eki̇p Sevk Edildi

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 35 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.

İtfaiye ve polis ekipleri ise devrilen tankerden sızan akaryakıtın olası bir yangın veya patlamaya yol açmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek ve yolu güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.