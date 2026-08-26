Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde yürek yakan ve şüpheli bulunan bir ölüm olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki dairede yaşandı.

Annesi Hareketsiz Halde Buldu

İkamet ettiği evde 38 yaşındaki R.G.'yi hareketsiz şekilde bulan annesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, R.G.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze Adli Tıp Morguna Gönderildi

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine R.G.’nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının ve ekiplerin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.