Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çetelere geçit verilmiyor.

Ekipler, vatandaşları ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir yeni operasyon ise Kayseri'de yapıldı.

10 vatandaş, son iki yıl içerisinde şüpheli M.G.'nin bir yatırım şirketinde yatırım yaparak para kazandığından bahisle kendilerini dolandırdığını ifade etti.

16 milyon TL dolandırdı

Bu kapsamda 10 kişi, yatırım amaçlı kendilerinden toplamda 16 milyon 500 bin TL para alarak dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Şüpheli gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.G., İstanbul'dan otobüsle gittiği sırada Ankara'da AŞTI Otogarında yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.