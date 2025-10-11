Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde 2 Ekim günü Fahri (70) ve eşi Gülhanım Baktır’ın (66) evlerinde ölü bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Cinayetle ilgili özel ekip kuran polis, olay yerinde yaptığı incelemede bir nal izine ulaştı.

Ekipler bölgede olduğu tespit edilen güvenlik kameralarından 125 saatlik bir kayıt ele geçirdi. Kayıtları titizlikle inceleyen ekipler, olayla bağlantılı kişinin M.G. (60) olduğunu belirledi.

Yapılan tespitlere göre M.G, cinayet günü olay yerine atla gelip yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla bölgeden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan M.G., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.