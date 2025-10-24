Eski eşi tarafından eğitim gördüğü ERÜ Edebiyat Fakültesi önünde pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk Halkbilimi Bölümü öğrencisi Meliha Keskin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları ve öğrenci arkadaşları tarafından teslim alındı.

Katil zanlısı F.K.'nın 41 suç kaydının bulunduğu, elektronik kelepçeyle izlendiği, suç kayıtlarının çoğunun maktulle yaşadığı sorunlardan kaynaklandığı ve başka bir kadınla imam nikahıyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Olayın ardından otomobiliyle kaçmaya çalışan F.K, bölgedeki trafik polislerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Üç çocuk annesi Keskin'in cenazesi, öğle vakti Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Talas ilçesindeki Başakpınar Mezarlığı'na defnedildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba İsmail Keskin, zanlının kızını çok kez aldattığını olayı devamlı iyi tarafa çevirdiklerini ancak ilişkilerinin düzelmediğini anlattı. Baba, geride kalan 3 çocuğun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını ve dava sürecinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Üniversite öğrencileri de Meliha Keskin'in fakülte binası önünde pompalı tüfekle öldürülmesini protesto etti.



Fakülte binasının öğrenci girişinde bir araya gelen öğrenciler, siyah renkli kıyafetler giyip yakalarına Meliha Keskin'in fotoğrafını astı.

Çeşitli pankartlar taşıyan öğrenciler, Keskin ve tüm öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak acılarını ve öfkelerini dile getirdi.