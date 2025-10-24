Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hafta sonu boyunca yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel sağanakların görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna ilişkin yaptığı açıklamada özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’de ise öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış beklendiğini ifade etti.

Uzmanlara göre, hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde kalacak.

Macit, “Hafta sonu yağışlara rağmen sıcaklıklar çok düşmeyecek. Pazar gününden itibaren yağışlar doğuya doğru ilerleyecek.” dedi. Buna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sağanaklar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önerdi.