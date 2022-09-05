Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Eylül'de Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.