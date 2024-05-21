Meksika'da görenleri şaşırtan bir kaza yaşandı.
Cuernavaca'nın Lomas del Mirador Mahallesi'nde içinde 5 kişinin olduğu araç, seyir halindeyken kaza yaptı.
2 kişi otomobilden çıktı: 3 kişi kurtarılmayı bekledi
Araçta bulunan 5 kişiden ikisi, otomobilden çıkmayı başardı fakat 3 kişi için yardım beklendi.
O anlarda araçtan kurtulanlar, kanlar içinde selfie çekerken görüntülendi.
Kanlar içinde selfie çektiler
Kazanın ardından araçta sıkışıp kalan 3 arkadaşlarının kurtarılmasını beklerken fotoğraf çekilenleri görenler şoke oldu.
Yüzünde ve kollarında ciddi kesikler ve kanamalar görülen kadınlar, birbirlerinin fotoğraflarını çektikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi