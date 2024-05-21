Meksika'da görenleri şaşırtan bir kaza yaşandı.

Cuernavaca'nın Lomas del Mirador Mahallesi'nde içinde 5 kişinin olduğu araç, seyir halindeyken kaza yaptı.

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Filistinliler enkaz yığınıyla karşı karşıya kaldı Filistinliler enkaz yığınıyla karşı karşıya kaldı

2 kişi otomobilden çıktı: 3 kişi kurtarılmayı bekledi

Araçta bulunan 5 kişiden ikisi, otomobilden çıkmayı başardı fakat 3 kişi için yardım beklendi.

O anlarda araçtan kurtulanlar, kanlar içinde selfie çekerken görüntülendi.

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Kanlar içinde selfie çektiler

Kazanın ardından araçta sıkışıp kalan 3 arkadaşlarının kurtarılmasını beklerken fotoğraf çekilenleri görenler şoke oldu.

Yüzünde ve kollarında ciddi kesikler ve kanamalar görülen kadınlar, birbirlerinin fotoğraflarını çektikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi