Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde trafik kazası yaşandı.

Seyir halindeki Muhammed Mustafa Özdemir hakimiyetindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

2 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinde yapılan incelemelerde sürücünün hayatını kaybettiği, eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir'in ise yaralandığı belirlendi.

Anne ve oğlu, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti.

Annenin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çocukları için hastaneye gittikleri belirlendi

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazanın ardından Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir ve bebeği İbrahim Meriç'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Cenazesi Türk bayrağına sarıldı

Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin teslimi sırasında üzüntü yaşayan aile üyelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet personeli destek oldu.

Türk bayrağına sarılı Özdemir'in cenazesi, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderilecek.