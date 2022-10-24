Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Özkan Karakaya (26), silahını doldur boşalt yaparken kazara kendini vurdu.

Ağır yaralanan asker için ekipler seferber oldu.

Erzincan'a götürülen Uzman Çavuş Özkan Karakaya, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Yoğun bakım ünitesine kaldırılan yaralı asker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Askerin cenazesinin memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderileceği bildirildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, konuya ilişkin bir taziye mesajı yayınladı.

Makas mesajında, "21.10.2022 tarihinde kazaen silahla yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.10.2022 tarihinde yaşamını yitiren Erzincan İl Jandarma Komutanlığı personellerinden Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendik. Karakaya ailesinin yaşamış olduğu acı ve üzüntüyü içtenlikle paylaşıyorum. Bu vesileyle merhum uzman çavuşumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Jandarma Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verildi.