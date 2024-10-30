Geçmişi Orta Asya’ya dayanan ve Türk boylarıyla Anadolu’ya taşınan keçecilik, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Eskiden 40’a yakın ustanın bulunduğu Kahramanmaraş’ta, bugün yalnızca Geceyatar bu mesleği sürdürüyor.

Kapalı Çarşı’daki 46 metrekarelik atölyesinde haftanın 6 günü çalışan 54 yaşındaki usta, keçecilikte çırak yetiştirmenin imkansız hale geldiğini ifade ediyor. Geceyatar, “Bu işi biz de bıraktığımız zaman meslek tamamen yok olacak,” diyerek keçeciliğin geleceğinden duyduğu endişeyi dile getiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayten Şenel ise keçeciliğin önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, mesleğin yaşatılması için müdürlük olarak destek sağladıklarını ve geleceğe aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.