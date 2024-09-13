İtalyan baba Luigi Ferrari (68) ve oğlu Mattia Ferrari (28), 8 Mayıs'ta park görevlileri tarafından safari parkından yüzlerce endemik böceği kaçırmaya çalışırken gözaltına alındı.

Yapılan incelemelere göre baba ve oğlu, hayvanların dikkatini çeken tuzaklarla böcekleri yakalamış ve kimyasal maddelerle onları mumlayarak korumayı planlamışlardı.

92 farklı kelebek türünü de içeren yüzlerce böcekle yakalanan Ferrari ailesi, Sri Lanka'da vahşi yaşam suçları için verilen en yüksek para cezasına çarptırıldı.

Yala Milli Parkı'ndan bir korucu olan K. Sujeewa Nishantha, olay günü bir safari cipi sürücüsünün "şüpheli bir aracın" orman kenarında park ettiğini ihbar ettiğini belirtti.

Park görevlileri aracı bulduğunda, bagajında yüzlerce kavanoz içinde ölü böceklerle karşılaştılar.

Nishantha, "Tüm böcekler ölmüştü, şişelere kimyasal koymuşlardı" dedi.

İlk başta 810 suçlama ile karşı karşıya kalan baba ve oğlun suçlamaları 304'e düşürüldü. Ferrari ailesi, 24 Eylül'e kadar para cezasını ödeyemezse iki yıl hapis cezası alabilirler.

İtalyan haber kaynaklarına göre, Luigi Ferrari bir ortopedi cerrahı ve aynı zamanda Modena'daki bir entomoloji derneğinin üyesi.

İtalya'daki arkadaşları, böceklerin ticari değeri olmadığını iddia ederek af dileğinde bulundu.