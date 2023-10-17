Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde "Doğa Dostu Şehir Ve Duyarlılık" Ana Temasıyla Gerçekleştirilecek Expo 2023 Ziyaretçilerine Kapılarını Araladı.

Expo alanın en gözde noktalarından biri olan Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Pupa şeklinde 3. evresinde larva halinde özel Kutularda alınan kelebekler, Kenya, Kostarika, Singapur, Malezya, Endonezya ve Filipinler gibi çeşitli ülkelerden getiriliyor. Mutlaka görülmesi gereken benzersiz Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, ziyaretçilerini eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.