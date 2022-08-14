Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Sadakalar Mahallesinde H.B. (66) idaresindeki traktörle ilerlerken arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi.
Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Sadakalar Mahallesinde H.B. (66) idaresindeki traktörle ilerlerken arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi.
Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
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