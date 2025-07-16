Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran 61 yaşındaki Cengiz Karakaya, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan Karakaya, ileri tetkik ve tedavi amacıyla şehir hastanesine sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı bölgede daha önce KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Böylece bölgede KKKA şüphesiyle yaşanan can kaybı sayısı üçe yükseldi.

Uzmanlar, kene ile temas durumunda keneyi elle çıkarmanın riskli olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda uyarıyor. Yaz aylarında artış gösteren KKKA vakalarına karşı erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.