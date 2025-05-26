Antalya'da oynanan kritik karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediye Spor'u mağlup eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, büyük bir başarıya imza atarak 2. Lig’e yükseldi. Mücadele boyunca sahada üstün bir performans sergileyen İstiklalspor, taraftarlarının yoğun desteğiyle zaferine ulaştı.

Takımlarını desteklemek için Antalya'ya akın eden yüzlerce İstiklalsporlu taraftar, tribünlerde coşkuyla takımlarını motive etti. Kahramanmaraşlı futbolseverlerin yanı sıra siyasetin önemli isimleri de bu önemli karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İstiklalspor’a destek vermek amacıyla tribünlerde yer aldı.

Bu tarihi zafer, Kahramanmaraş’ta büyük bir sevinçle karşılandı.