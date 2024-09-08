31. dakikada istiklalspor golü bularak maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda ise başka gol olmayınca temsilcimiz, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonunda Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun ilk maçını 1-0 kazanarak 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyet, İstiklalspor için morallendirici bir başlangıç olurken, Kolibri Ağrı 1970 Spor ise sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Maçı yakından takip eden kent protokolü de aksu habere karşılaşmayı değerlendirdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu