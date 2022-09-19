İlk Olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Ziyaret Edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu Ve Beraberindekiler Burada Gazilerle Bir Araya Gelerek Sohbet Ettiler.

Öte Yandan Heyet Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Kahramanmaraş Şubesi Ziyaret Ederek Vali Coşkun Ve Beraberinde Ki Heyet Ve Başkanlar Burada Gazilerle Ve Şehit Yakınlarıyla Bir Süre Sohbet Etti.

Ziyaretlerde Bir Açıklama Yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek Kendilerini Unutmayan Herkese Teşekkür Etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman İse Devletin Her Zaman Yanlarında Olduğunu İfade Ederek Kendilerine Değer Veren Herkese Teşekkür Etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Vatanın Bedellerinin Ödendiğine Dikkat Çekerek Kıbrıs Gazilerine Verilen Sözün Yerine Getirileceğini Söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Ülke Genelinde Dış Düşmanlar Kadar İç Düşmanlarında Olduğunu Söyleyerek Birlik İçinde Olunması Gerektiğini Belirtti.

Şehitlik Ve Gazilik Mertebesinin Çok Önemli Olduğunu İfade Eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Gazi Ve Şehitlerle Gurur Duyduklarına Dikkat Çekti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Gaziler Gününü Kutlayarak Vatan İçin Daha Çok Çalışılması Gerektiğini Söyledi.