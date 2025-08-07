Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye çok yakın. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Benfica ile 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

MOURINHO, KEREM’İ İSTİYOR

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattı için Kerem Aktürkoğlu’nu listede ilk sıraya aldı.

22.5 MİLYON EURO + BONUS

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe, Benfica’ya 22.5 milyon euro bonservis + 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini iletti.

Benfica cephesi henüz resmi bir yanıt vermezken, teklifin kulüp içinde değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

SIC NOTICIAS: "ANLAŞMA SAĞLANDI"

Portekiz'in önde gelen medya kuruluşlarından SIC Noticias, iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Habere göre;

Transfer bedeli: 22 milyon euro

Oyuncunun sözleşmesi: 4 yıl

Kerem Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Bu transferle birlikte Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.

Şu anda bu unvan, 20 milyon euroya transfer edilen Youssef En-Nesyri’ye ait.

MİLLİ FORMAYLA PARLADI

Kerem Aktürkoğlu, son yıllarda Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Benfica’ya transfer olan yıldız oyuncu, şimdi yeniden Türkiye’ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe ve Benfica cephesinden resmi açıklamalar henüz gelmedi. Ancak transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.