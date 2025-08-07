Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye çok yakın. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Benfica ile 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Kerem Akturkoglu Ndan Fenerbahce Ye Ilk Mesaj 18920325 8992 Amp

MOURINHO, KEREM’İ İSTİYOR

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.
Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattı için Kerem Aktürkoğlu’nu listede ilk sıraya aldı.

6893919420Cd4767 W1200Xh1800

Benfica’da Kerem Aktürkoğlu Krizi! Fenerbahçe Transferi Bitirmek Üzere… Ama Tek Bir Engel Var!
22.5 MİLYON EURO + BONUS

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe, Benfica’ya 22.5 milyon euro bonservis + 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini iletti.

Benfica cephesi henüz resmi bir yanıt vermezken, teklifin kulüp içinde değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

6893919D31605334 W1200Xh800

SIC NOTICIAS: "ANLAŞMA SAĞLANDI"

Portekiz'in önde gelen medya kuruluşlarından SIC Noticias, iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Habere göre;

  • Transfer bedeli: 22 milyon euro

  • Oyuncunun sözleşmesi: 4 yıl

  • Kerem Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak.

689391A1Bbc79314 W1200Xh800

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Bu transferle birlikte Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.
Şu anda bu unvan, 20 milyon euroya transfer edilen Youssef En-Nesyri’ye ait.

689391992Ab44205 W1200Xh800

MİLLİ FORMAYLA PARLADI

Kerem Aktürkoğlu, son yıllarda Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Benfica’ya transfer olan yıldız oyuncu, şimdi yeniden Türkiye’ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.

689391A46F466724 W1200Xh800

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe ve Benfica cephesinden resmi açıklamalar henüz gelmedi. Ancak transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.