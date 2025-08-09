Fenerbahçe’nin Gündemindeki Yıldızdan Kritik Hamle

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile bir kez daha masaya oturdu. Milli yıldız, Portekiz ekibine ayrılmak istediğini net şekilde iletti.

Benfica ile Görüşme Yeniden

CNN Portugal’ın haberine göre 26 yaşındaki futbolcu, Benfica yönetimi ile gerçekleştirdiği son görüşmede, Fenerbahçe’ye transfer olma arzusunu tekrarladı.

Mourinho Faktörü Etkili Oldu

Kerem Aktürkoğlu’nun, Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe’de forma giymek istediği belirtildi.

Fenerbahçe’den 22+3 Milyon Euro Teklif

Sarı-lacivertlilerin, Benfica’nın istediği 25 milyon euroluk bonservis bedeline karşılık 22 milyon euro + 3 milyon euro bonus teklifi sunduğu iddia edildi. Benfica yönetiminin teklifi değerlendirdiği ve kısa süre içinde yanıt vereceği öğrenildi.

Benfica Kariyeri ve İstatistikleri

Geçtiğimiz sezon 12 milyon euro karşılığında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye ve Portekiz’de toplam 59 maçta 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.