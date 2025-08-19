“Avantajlı Skor İçin Sahaya Çıkacağız”

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Portekiz ekibi Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımının sezona iyi başladığını vurgulayan Lage:

"Şu ana kadar elde edilen galibiyetler oyuncularımız sayesinde. Performanstan memnunum, önemli olan bu seviyeyi korumak." dedi.

“Mourinho’ya Çok Saygı Duyuyorum”

Basın toplantısında sık sık Jose Mourinho ile olan dostluğu sorulan Lage, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“İkimiz de Setubal’liyiz. Yıllardır tanıyorum, çok saygı duyuyorum. Ancak önemli olan Mourinho-Lage karşılaşması değil, Benfica-Fenerbahçe maçı. Mourinho, Benfica’ya karşı oynamıyor, Fenerbahçe oynuyor. Bu eşleşmede şans yüzde 50.”

Kerem Aktürkoğlu Hakkında Açıklama

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları sorulan Bruno Lage, teklifin doğru olduğunu ancak oyuncunun Benfica’ya odaklandığını söyledi:

“Kerem çok önemli bir oyuncu. Geçen sene uzun bir sezon geçirdi ve bu sezona hazır başladı. Bizim için en önemli şey Kerem’in Benfica’ya katkısı.”

“Türk Kulüplerinin Maaşları Portekiz’de Yok”

Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez.” ifadelerini kullandı.

Antonio Silva: “Kazanmak İçin Sahaya Çıkacağız”

Basın toplantısında teknik direktör Bruno Lage ile birlikte yer alan genç savunma oyuncusu Antonio Silva, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek:

“İki maçlık bir seri olacak. Biz Benfica olarak sahaya kazanmak için çıkacağız. Karar maçı yarın değil, her iki maç birlikte sonucu belirleyecek.” dedi.

Silva ayrıca, Mourinho’ya büyük saygı duyduklarını ama hedeflerinin Fenerbahçe’yi yenmek olduğunu dile getirdi.