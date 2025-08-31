Fenerbahçe ile Benfica anlaştı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile anlaşmaya vardı. Tarafların 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonusla el sıkıştığı, toplam maliyetin 25 milyon euro olduğu öğrenildi.

Benfica’dan resmi açıklama

Portekiz ekibi Benfica, anlaşmayı duyurduğu açıklamasında Galatasaray’ın “öncelikli alım hakkı” nedeniyle bilgilendirildiğini ifade etti.

Galatasaray’ın 5 günlük hakkı

Kerem Aktürkoğlu’nun satış sözleşmesinde yer alan “First Right of Refusal (FRoR)” maddesi gereği, Galatasaray’ın 5 gün içinde eşit teklifle oyuncuyu transfer etme hakkı bulunuyor.

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, bu sürecin FIFA tarafından tanındığını ve Galatasaray’ın bu hakkı dilediği gibi kullanabileceğini belirtti.

‘Bu bir haktır, kötü niyet aranmaz’

Dinçer, “Galatasaray ister bu 5 günü kullanır, isterse hiç yanıt vermez. Bu tamamen bir haktır ve FIFA tarafından tanınır. Bu nedenle kötü niyetli değerlendirilmesi mümkün değildir.” dedi.

Avrupa Ligi riski

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu 2 Eylül’e kadar UEFA’ya bildirmek zorunda. Galatasaray’ın 5 günlük süreci sonuna kadar kullanması durumunda, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’nin Avrupa listesinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.