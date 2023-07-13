Yangın, dün akşam saat 19.50 sıralarında Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kereste fabrikasında meydana gelmişti.

TALAŞ MAKİNESİNE BUHAR AKTARAN KAZANDA PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, talaş makinesine buhar aktaran kazanda patlama meydana geldi. Patlama neticesinde fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen patlama anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı.

Patlamanın etkisi ile işçilerin can havliyle bölgeden kaçıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

ALEVLERİN İÇİNDE KALAN İŞÇİLER HASTANELİK OLDU

Patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Bölgede ilk müdahalesi yapılan işçiler hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.