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Sami Kervancıoğlu açıklamasında, ‘Bartın’da meydana gelen maden kazasında hayatlarını kaybeden emekçi kardeşlerimizden aldığımız acı haberle üzüntü duyduk. Rızık mücadelesinde yaşadıkları elim kaza ülkemizi ve bizleri yaraladı. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize de Allah’tan şifa diliyorum. Alpedo Kervan Lezzet gurubu olarak ailelerimizin yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim. Acımız büyük, ülkemizin balı sağ olsun.’ ifadelerini kullandı.

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