Yatırımcılar genellikle düşük işçilik maliyeti nedeniyle bu tür altını tercih eder.

2025 yılında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın piyasasında suistimalleri önlemek ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle daha etkin mücadele etmek amacıyla, "kesme altın" veya "çekili altın" olarak bilinen ince şerit halindeki altınların satışına kısıtlama getirdi.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.