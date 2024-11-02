federasyonun yeni dönem yönetiminde yer alacak isimler belirlendi. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, TGF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen isimler arasında yer aldı.





Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başladı

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda gazetecilik mesleğinin önemi ve basın özgürlüğü vurgulandı. Ayrıca, federasyonun sektördeki sorunları çözmek için yürüttüğü çalışmalar ve mesleki dayanışmanın önemi üzerinde duruldu. Konuşmacılar, gazetecilerin içinde bulunduğu mevcut zorlukların altını çizerek, TGF’nin bu noktada üstlendiği role değindi.

Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları Sunuldu



Toplantının ilerleyen bölümlerinde, TGF Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporları ile Denetim Kurulu raporları okundu. Yapılan değerlendirmelerde, yönetimin son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler delegelere sunuldu ve katılımcılardan tam destek aldı. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Federasyon yönetiminin çalışmaları karşısında memnuniyet belirten delegeler, federasyonun daha da güçlenmesi için desteklerini ifade etti.

Kahramanmaraş’tan Sermet Çuhadar TGF Yönetiminde

Yapılan seçimlerde, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, TGF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Çuhadar’ın yanı sıra yeni yönetimde yer alacak diğer üyeler de belirlendi. Sermet Çuhadar, seçimin ardından yaptığı açıklamada, federasyonun yönetiminde yer alacak olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Gazetecilik mesleğinin güçlenmesi ve meslektaşlarımızın haklarını savunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz,” dedi.



TGF Başkanı Yılmaz Karaca’dan Teşekkür Konuşması

TGF Başkanı Yılmaz Karaca, genel kurulun sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında, toplantıya katılan üyelere ve ev sahipliği yapan Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne teşekkür etti. Karaca, federasyonun hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Mesleğimizi daha ileri taşımak, meslektaşlarımızın yanında olmak için elimizden geleni yapacağız,” dedi. Federasyonun yeni dönem hedeflerinden de söz eden Karaca, gazetecilerin dayanışma içinde sorunları aşabileceğine olan inancını dile getirdi.

Sermet Çuhadar’dan Yeni Dönem Mesajı

TGF’nin yeni yönetim kuruluna seçilen Sermet Çuhadar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu görevi üstlenmek benim için büyük bir sorumluluk. Kahramanmaraş’tan TGF yönetimine girmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Gazetecilik mesleğinin zorluklarını aşmak, meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve basın özgürlüğünü daha da ileri taşımak adına çalışacağız. Birlik ve dayanışma içerisinde, mesleğimizin değerini korumak ve gazetecilerin toplumdaki itibarını daha da artırmak için elimizden geleni yapacağız.” Çuhadar, federasyonun yeni dönemde etkin çalışmalarla gazetecilerin sesini daha güçlü duyuracaklarını belirterek tüm delegelere teşekkür etti.





TGF YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETIM KURULU

CAFER ESENDEMIR

BAYRAM EKiCi

RÜSTEM KAYA TEPE

DERYA AKBIYIK LEVENT ALTUN NECMI ISIKSAL

SÜLEYMAN AKBULUT

MEHMET AYDIN

ERCIHAN ÇAKMAK MEHMET CANBEK SERMET ÇUHADAR

iSMAiL AYDIN

ALI CEM ÇON

KADIR DURAN

MEHMET MUSA ÇAKIR

H.AVNI GELENDOST

DENETLEME KURULU ASIL

FAIK BAKOGLU

HiKMET KURADA NAZMI AKDAG HAKAN SEZERER EBRU KÜÇÜKAYDIN BÜLENT ÖZYAZICI AYSE PASLANMAZ

Y.ISTiSARE KUR ASIL

M.ERDOGAN KAHYA

AHMET ÜNAL

MUSA ÖZDEMIR

HAKAN ÇAKIR

SAHIN ÖZER

TURGAY DEMIRTAS

BIRKAN DEMiRCi

OGUZHAN BAYRAK

HAYRETTIN YENEL

AHMET OGUZ

ABDULKADIR AY

MERYEM DEMIR

MUHARREM ESEN

HAMZA GÜNGÖR

FELAT BOZASLAN

ADEM KOCATÜRK

NECMI PİŞKİN

ONUR KURULU ASIL AHMET ABDULLAOGLU

iBRAHiM AKKAYA

MEHMET ISIK

OKAN ÇALISKAN

SAFAK EREL

ERKIN SARIOGLU

KEMAL SOYLU