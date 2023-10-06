Suriye'de MİT ve TSK'nın art arda başarılı operasyonları sonucu köşeye sıkışan PKK/YPG terör örgütü, Tel Rıfat kırsalındaki TSK üssüne kalleş bir saldırı düzenledi.

Çok namlulu roketatar saldırısında 5 polis ile 3 asker yaralandı. Saldırının ardından PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge obüs ve roketatarlar ile ateş altına alındı.

Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yaralılardan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek şehit oldu.



