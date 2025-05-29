Kahramanmaraş'ta kadın girişimciliğini desteklemek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla düzenlenen KİGEM Alışveriş Bahçesi, günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde bulunan İhtiyaç Haritası Konteynerkent Yaşam Alanı’nda gerçekleşen etkinlik, ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gördü.

Kadın Girişimcilik Merkezi öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, KİGEM üyesi kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı satış stantları gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yöresel tatlar, ev yapımı lezzetler, serinletici içecekler ve atıştırmalıkların sunulduğu alanlar da katılımcıların beğenisini topladı. Etkinliğin en renkli anlarından biri ise sahne performansları oldu.

Programda Kadın girişimcilere destek olmak amacıyla Chocolabs ve Çay Börek tatlı işletmesi de yerini alarak katılımcılara ikramlarda bulundu.