Kahramanmaraş’ta içme suyu sorununu kalıcı şekilde çözmek amacıyla başlatılan Kılavuzlu İçmesuyu İsale Hattı Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şehrin içmesuyu altyapısını daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için yürütülen projede, ekipler 24 saat esasına dayalı yoğun bir mesai harcıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yürütülen projeyle, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne içmesuyu aktarımı sağlanacak. Böylece özellikle Ayvalı Tesisi’nden beslenen mahallelerde yaşanan su yetersizliği sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Aynı zamanda, su arıtma süreçlerinin daha hızlı ve etkili yürütülmesiyle şehrin su kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Aksu Haber ekibi de çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan açıklamalarda, projenin sadece bugünün değil, Kahramanmaraş’ın gelecekteki içme suyu ihtiyaçlarını da güvence altına alacak stratejik bir yatırım olduğu vurgulandı.

Projede gelinen aşama, çalışmaların planlanan takvimin de önünde ilerlediğini gösteriyor. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından sistemin kısa süre içinde devreye alınması ve bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor.