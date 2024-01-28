İstanbul'da Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini için toplanılmıştı.

Ayine gelen kimliği belirsiz maskeli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı.

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Pazar ayini sırasında silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Bakan Yerlikaya açıklama yaptı: Saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatıldı

Saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Saldırıyı kınayan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi