KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü banyodaki gizli bölmede yakalandı.

Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, bu kapsamda, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü evinin banyosunda bulunan gizli bölmede yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA