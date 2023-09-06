ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında duygusal anlar yaşandı.

Programa katılan yarışmacı, babasıyla ilgili duygu dolu bir anısını anlattı.

Kendilerini terk eden babasını anlattı

Yarışmacı, kendilerini terk ettiğini düşündüğü babasının 10 yıl sonra öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Babasının evden çıkması ve bir daha geri dönmemesi yüzünden yıllarca belirsizlik yaşayan yarışmacı, babasının evden çıktığı gün ölüp, kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu ağladı

Yarışmacı kadının sözleri sonrası hem stüdyodakiler hem de ekran başındakiler yoğun duygular yaşadı.

O anlarda çok duygulandığı görülen Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarını tutamadı.